كشفت صور نشرها أحد الفوتوغرافيين اليوم (السبت)، عن ظاهرة فريدة ومثيرة على شاطئ رأس الطرفة شمال منطقة جازان، جذبت المئات من الزوار لمشاهدتها.
وأوضحت الصور التي التقطها الفوتوغرافي حسن الغزواني ظاهرة تعرف بـ “الشواطئ المتلألئة”، حيث بدا الشاطئ لامعًا ببريق غريب نتج عن تواجد كائنات بحرية دقيقة، تغمر الشاطئ في كل مرة تصل إليه المياه.
وتبدو تلك العوالق أثناء النهار، وفقًا لـ “سبق”، باللونين الأحمر والبني، ومع حلول الليل تتحول إلى اللون الأزرق المضيء، وتكون ذات شكل جمالي كما تبدو في الصور.
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