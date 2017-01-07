داول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل الأمن الذي تصدى للإرهابيين ومنعهم من الاستيلاء على دورية أمنية في العملية التي نفذتها قوات الأمن في حي الياسمين اليوم (السبت)، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.
وظهر رجل الأمن ويدعى جبران عواجي في الصورة المتداولة وهو على سرير، حيث بدا مصاباً، وبجانبه مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يطمئن عليه.
وكان مقطع فيديو قد وثق أحد الإرهابيين وهو يطلق النار على رجال الأمن، محاولاً ركوب دورية للهرب بها، ليتصدى له رجل الأمن “عواجي” ويطلق عليه النار من مسدس ومن مسافة قريبة جداً، ويقضي عليه وفق “أخبار 24”.
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