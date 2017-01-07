تقدمت شركة الخطوط الكندية بخطاب شكر لطبيب سعودي أنقذ حياة راكبة كندية على إحدى رحلاتها، كما منحته مكافأة على ذلك.
وكان الطبيب السعودي أحمد الحصين، على متن رحلة الشركة رقم 1925 في شهر يونيو الماضي، عندما تعرضت إحدى الراكبات لعارض صحي، استلزم تدخلًا طبيًا، فقام الطبيب بمعاونة طاقم الرحلة حتى استقرت حالتها.
وأوضحت الشركة، في خطاب رسمي من المستشار الطبي الأعلى للشركة، أنه برغم أن طاقم الرحلة مدرب على تقديم الإسعافات الأولية في مثل هذه الحالات، إلا أن بعض الحالات تستلزم تدخلا طبيًا أكبر من ذلك، وهو ما حدث من الطبيب، الذي وصفت الشركة تدخله بالكفء، ما انعكس إيجابًا على جميع من كانوا على متن الرحله وفق “أخبار 24”.
ومنحت الشركة الطبيب مكافأة 5 آلاف ميل جوي، على أحد برامجها التشجيعية للسفر، يمكنه الاستفادة منها شخصيًا في السفر مع الشركة.
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