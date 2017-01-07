أظهرت صورة التقطت صباح اليوم (السبت) حال الإرهابيين الهالكين طايع الصيعري وطلال الصاعدي في محاولتهما للهرب من رجال الامن خلال العملية الأمنية التي نفذت صباح اليوم.
وأوضحت الصورة الإرهابيين وهما يحاولان تسلق جدار للقفز إلى منزل مجاور، وقد حمل أحدهما سلاحًا رشاشًا في يده، فيما كان الثاني يتسلق الجدار، وقد أسند سلاحًا رشاشًا آخر أسفله على الجدار، كما بدا أنهما يرتديان حزامين على خصرهما بلون مختلف عن لون الثوب.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم قتل الإرهابيين طايع الصيعري وطلال الصاعدي، في العملية الأمنية التي نفذها رجال الأمن في حي الياسمين شمال الرياض، كاشفة عن المضبوطات الخطرة التي كانت بحوزتهما وفق “أخبار 24”.
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