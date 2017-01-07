كشف مدير عام إدارة الضيافة في شركة الخطوط السعودية للتموين طلال الطعيمي، أن الهدف من التحاق 20 سعودية بالعمل مشرفات وموظفات استقبال بنظام المناوبات، وذلك ضمن آلية عمل صممت بشكل خاص، لتناسب طبيعة المرأة.
وأفادت صحيفة «عكاظ»، نقلًا عن الطعيمي، أن الفكرة في هذا المجال الحيوي، لاقت قبولا كبيرا من زوار صالة الفرسان، حيث تم تعيين ثماني موظفات في مطار جدة، وخمس في الرياض، ومثلهن في الدمام، واثنتين في المدينة المنورة.
وأوضح الطعيمي أن شروط اختيار الموظفات تضمنت المؤهل الدراسي، وتوافر مهارات عدة، منها التعامل مع الضيوف، ومهارات الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزية، إضافة إلى حصولهن على دورات تدريبية مختلفة للقيام بوظائفهن على أكمل وجه، وتتضمن البرامج الخاصة بموظفات صالات الفرسان جوانب عدة، منها مهارات التعامل مع الجمهور، وحل مشكلات الركاب والرد على استفساراتهم، إضافة إلى اللباقة وسرعة البديهة، والانضباطية والاحترافية في العمل.
وثمنت الموظفات الثماني في «صالة الفرسان» بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إيمان الجهات المختلفة لا سيما في شركة الخطوط السعودية للتموين بكفاءة المرأة في العمل، الأمر الذي يشكل «نقطة تحول» في مسيرة العمل.
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