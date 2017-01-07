تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق تم القبض عليه وهو في حاله غير طبيعية، وبحوزته شنط وملابس نسائية، وزعم ناشر المقطع أن السائق يتبع شركة «كريم».
وجاء في المقطع صوت لأحد الأشخاص الذين تمكنوا من القبض على السائق، وهو يقول: «إنه في حالة سكر، شوفو بيوصلوا عيالنا وبناتنا وهم سكارى».
وأشارت تعليقات المتابعين، إلى أن السائق والسيارة لا تتبع شركة «كريم» لأنها لا تقبل السيارات القديمة، وعلّق «Omar Ali» قائلًا: «انا مسجل في كريم مايقبلون إلا سيارة موديل 2014 فما فوق».
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