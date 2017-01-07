“المرور”: يحق للمواطن والمقيم الاعتراض على المخالفات المرورية خلال 30 يومًا دون اشتراط تسديد قيمة المخالفة

المحتوى السابق المحتوى التالي العمل تصدر دليلاً إرشادياً لبرنامج حساب المواطن