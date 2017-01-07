أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاصيل برنامج “حساب المواطن”، الذي أُعلن عنه تزامناً مع إعلان ميزانية 2017 قبل أسبوعين، وذلك في دليل إرشادي يتضمن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول البرنامج.
ويستهدف البرنامج حماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من أثر الإصلاحات الاقتصادية المزمعة، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر لهم، ويستفيد من البرنامج (الأسرة السعودية، الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، أسرة المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، وحاملو بطاقات التنقل).
وأبان الدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة أنه سيتم تقييم الاستحقاقية بشكل دوري، مع تحديد قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافةً إلى إتاحة حاسبة افتراضية يتمكن المواطنون من خلالها من حساب قيمة البدل الذي سيحصلون عليه.
وأشار إلى أن التسجيل في “حساب المواطن” يبدأ مطلع فبراير المقبل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج، ولا يوجد تاريخ نهائي للتسجيل، وسيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.
للاطلاع على كامل تفاصيل البرنامج ومعرفة إجابات الأسئلة الأكثر شيوعاً حوله، يمكن الدخول للدليل الإرشادي من هنا .
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