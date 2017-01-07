كشف مدير عام جمرك منفذ حالة عمّار الحدودي عبدالعزيز النعيمة، أن جمرك المنفذ الواقع في الحدود الشمالية الغربية للمملكة، نجح في إحباط 3 محاولات لتهريب 1200 حبة كبتاجون مخدرة و73 جرام حشيش.
وبين النعيمة، أن جمرك منفذ حالة عمّار ضبط مسافرا وهو يحاول تهريب 194 حبة كبتاجون مخدرة خبأها في كيس ثبته بلاصق حول أعضائه التناسلية، وبذات الطريقة تم ضبط 64 حبة كبتاجون و73 جراما من مادة الحشيش بحوزة مسافر آخر، كما تم ضبط 943 حبة كبتاجون لدى مسافر آخر مخبأة في الجاكيت الذي يرتديه.
وأضاف مدير جمرك حالة عمّار، أن الجمرك بعد ضبط الحالات الثلاث اتخذ الإجراءات اللازمة بحق المهربين الثلاثة، مشيراً إلى أن المهربين كثيراً ما يستغلون الأماكن الحساسة في أجسادهم لتمرير هذه الممنوعات.وفق “أخبار 24”.
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