وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في حي الياسمين شمال الرياض اليوم (السبت)، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.
ويظهر في المقطع محاولة الإرهابييْن الاستيلاء على دورية أمنية في الموقع بعد تضييق الخناق عليهما، قبل أن يتصدى لهما أحد رجال الأمن، ويتم القضاء عليهم.
وينتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً لكشف تفاصيل عملية مداهمة الموقع الذي تحصن فيه المشتبه بهم.
وفق “أخبار 24”.
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