تمكنت الأجهزة الأمنية صباح اليوم السبت من قتل اثنين من الإرهابيين المطلوبين للأجهزة الأمنية الخطيرين بعد مواجهة مسلحة بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض.
ووفقاً لصحيفة”الجزيرة”تعود تفاصيل الواقعة كما رواها عدد من قاطني الحي إلى أنهم شاهدوا بعد صلاة الفجر وجود مكثف لرجال الأمن يلاحقون مسلحين، ويطالبونهما بتسليم أنفسهما بعد خروجهم من منزل بالحي إلا إن المطوبين بادرا بإطلاق النار على رجال الأمن مما أصاب أحدهم إصابة طفيفة، واستدعى الموقف الرد عليهم بالمثل ما أدى إلى مقتلهما، وبعد تفتيشهما عثر بحوزتهما على أحزمة ناسفة، وعند تفتيش وكرهما (فيلا سكنية) بحي الياسمين عثر على أدلة تؤكد تورطهما بالانضمام للجماعات الإرهابية وأسلحة نارية وذخيرة.
وأكد شاهد عيان ل أن الإرهابيين يقطنان الحي منذ قرابة الشهرين وكانا يستقلان سيارة صالون (يوكون) أسود اللون، وأضافوا :” كثيرا ما نشاهدهما داخل سيارتهما يتابعان هواتفهم المحمولة، ويرجح أنهما بالعقد الثالث من العمر أحدهما أسمر البشرة، ولا يتواصلان مع أحد من قاطني الحي، وخروجهم من المنزل قليل جداً ولا يصليان في مسجد الحي”.
وبين شاهد عيان أنه شاهد قبل ثلاثة أيام ثلاثة أشخاص وامرأة لحظة خروجهم من المنزل، ويرجع أن من يرتدي زياً نسائياً في الأساس رجل متنكر.وأكد شاهد عيان أخر عن تعرض قرابة 8 سيارات لأضرار جراء إطلاق الإرهابيين للنار باتجاه رجال الأمن، من بينها جيب لاند كروزر ودورية أمنية.
أهالي الحي عبروا عن سعادتهم بالإنجاز الأمني الذي أدى لمقتل أثنين من الإرهابيين الذين وصفوا بالخطيرين، مؤكدين أنهم مع رجال الأمن لما يخدم الوطن والقاطنين على أرضه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج