أكدت إدارة نادي الشارقة الإماراتي عدم تلقيها أي عرض احترافي من نظيرتها في الأهلي السعودي يتضمن طلب الأخير للاستفادة من خدمات البولندي أدريان ميرزيفسكي لاعب وسط الفريق في الفترة المقبلة حيث قال خالد صفر المتحدث الرسمي باسم الشارقة: “لم نتلق أي عرض سواء كان رسميا أو شفهيا من أي مسؤول في الأهلي، سمعنا عن هذه المفاوضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن في الحقيقة لا أساس لها من الصحة”.
وكشفت المصادر أن الأهلي طالب أدريان عبر وكيل أعماله، كما فاوض العراقي سعد الأمير لاعب نادي القادسية إلا أنه توقف بسبب المبالغ المالية المبالغ فيها وقد يعود لأحدهما إذا خفض من مطالبه.
وكانت أنباء قد سرت في الساعات الماضية عن فتح إدارة الأهلي لباب المفاوضات مع نادي الشارقة من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب الذي سبق له أن خاص تجربة احترافية في نادي النصر، بل إن جماهير الأهلي وضعت “هاشتاق” للاعب في وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء عنوانه “أدريان مطلب”.
وعلمت “الاقتصادية” من مصادر خاصة لها أن الجهاز الفني والإداري اتفقا على منح اللاعبين علي الزبيدي، ريان الموسى ورائد الغامدي فرصة البحث عن نادٍ يرغب في الاستفادة من خدماتهم في الفترة المقبلة على سبيل الإعارة.
حيث فضل المدرب جروس منحهم فرصة الانتقال من أجل اللعب في ظل محدودية الاستفادة منهم نظرا لاعتماده على عدد من اللاعبين فيما تبقى. من جهة أخرى، أنهت إدارة النادي الأهلي البارحة كافة الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر إعدادي في مدينة دبي في الإمارات، بعد أن أنهت كافة الإجراءات الخاصة باستخراج التأشيرات للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين الأجانب، فضلا عن موافقة مسؤولي نادي دبي على احتضان المعسكر في مقرهم في الفترة ما بين 9 إلى 19 من كانون الثاني (يناير) الجاري.
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