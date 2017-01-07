تكثف الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان تحرياتها عن رجل أمن متقاعد، اعتاد تعاطي المخدرات، متهم في قضية تحرش جنسي، واعتداء بالضرب والعنف الجسدي والنفسي على اثنتين من بناته .
ووفقاً لموقع”عاجل”كشفت مصادر أن الأب الهارب قام بحبس إحدى بناته في غرفة بمسكنهم، وإغلاق الأبواب عليها بإحكام، وتهجم على والدته الطاعنة في السن التي أرادت الدفاع عن الفتاتين.
وحاول الأب الاعتداء جنسيًّا على ابنتيه (22 و18 عامًا) داخل منزلهم بإحدى القرى التابعة لمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، مستخدمًا معهما عدة أساليب لتعذيبهما بسبب رفضهما الانصياع لنزواته الجنسية، فما كان من إحداهن إلا أن سعت للهرب إلى منزل الجيران، والاستغاثة بهم بعد تلقيها وابلا من الضرب والعنف الجسدي بصورة وحشية، ليتم إبلاغ الشرطة بالحادثة، والاتصال بالهلال الأحمر كي يتم إسعاف الفتاة إلى المستشفى نظرًا لسوء حالتها الصحية.
لم يتوقف الأب عن ذلك بل اعترض سيارة الهلال الأحمر التي جاءت لإنقاذ ابنته ومباشرة حالتها، واعتدى على الفرقة لمنعها من إسعافها، قبل أن يتدخل عدد من أهل القرية من أجل إنقاذ الفتاة، حيث تتواجد حاليًّا بقسم التنويم في مستشفى العارضة العام تحت الملاحظة الطبية.
وأضافت المصادر أن الفتاة الأخرى بقيت حبيسة في إحدى غرف منزل الأسرة طيلة 10 ساعات في حالة يُرثى لها، إلى أن سارعت لجنة مختصة من دار الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان وبمساندة من الشرطة إلى فك أسرها وتسليمها لأحد أقاربها.
وطالبت الفتاتان من خلال التحقيقات أن تتولى الجهات المختصة متابعة قضيتهما، لأن والدهما قام بتهديدهم بالقتل في أي لحظة، وهو ما دفعهما إلى البحث عن الأمان الأسري بأي وسيلة كانت، لأن الوضع الذي وصلا إليه لا يحتمل السكوت عنه لتماديه معهما لأكثر من ثلاث سنوات،وأكدتا أن الأب لا يصرف عليهم بتاتًا رغم أنه يتقاضى راتب التقاعد، وكذلك مبلغًا ماليًّا من الضمان الاجتماعي.
بدورها، بدأت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان تكثيف تحرياتها عن الأب الهارب في محاولة للقبض عليه وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
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