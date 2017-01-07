أعترف نجم فريق الهلال والمنتخب الليبي السابق ، طارق التايب بحبه وعشقه الكبير للزعيم السعودي وعلاقته المميزة والمستمرة مع جماهيره،مؤكدا بأن الفريق الهلالي بحاجة ماسة لنجم العميد والأخضر فهد المولد بالفترة المقبلة.
قال طارق التايب في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” نائب رئيس الهلال عبدالرحمن النمر أول من رحب بفكرة مشاركة الهلال في اعتزالي ،والزعيم لم يتكفل بحفل اعتزالي ووكيل أعمالي هو من تولى الإتفاق مع راعي للحفل،واخترت أن يكون ختام مسيرتي ” مسك ” بمشاركة نادي الهلال في حفل اعتزالي”.
أضاف : ” موعد مباراة اعتزالي سيكون في نهاية شهر مارس كموعد مبدئي في نفس موعد مباراة السعودية وتايلاند بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ،وأعشق نادي الهلال وعلاقتي بجماهيره لازالت مستمرة،وأتمنى مشاركة الكابتن يوسف الثنيان في حفل إعتزالي ،ولعبت في الهلال ثلاث سنوات وكانت أفضل مراحلي الإحترافية وكأني لم اللعب لفريق غيره”.
أشار : ” خبر تقديمي لشكوى ضد نادي الهلال في الفيفا مضحك، ولو كنت سأشتكي للفيفا سأطلب العودة للعب في الهلال”.
بخصوص رأيه في الفريق الهلالي مع المدرب الأرجنتيني ” رامون دياز ” واحتياجاته بالفترة المقبلة ،أردف : ” هلال رامون دياز بحاجة للاعب طرف أو صانع ألعاب أجنبي، كما يحتاج للاعب بديل عن نواف العابد في حال غيابه عن الفريق،ولاعب الاتحاد فهد المولد هو اللاعب المحلي الوحيد الذي يحتاجه الهلال الآن،وفنياً وبدنياً الهلال هو أفضل فريق سعودي وهو الأقرب لتحقيق الدوري،والاتحاد هو المنافس الوحيد له هذا الموسم”.
تابع : ” لا يوجد محور سعودي أفضل من سلمان الفرج وأنصح نادي الهلال بعدم التفريط به،وسالم الدوسري يملك امكانيات كبيرة ولكنه لا يحسن استغلالها،وهناك صحفيين يريدون الشهرة على حساب نادي الهلال وأنصح إدارة النادي بعدم الإلتفات إليهم”. وفق “هاتريك”.
وعن الفريق الشبابي ومدربه سامي الجابر ، قال البرنس : “فريق الشباب هو فريقي المفضل الثاني بعد الهلال في السعودية وأعتز بتجربتي القصيرة معهم، والمدرب الوطني سامي الجابر استعجل بتدريبه للهلال وكان الأفضل له لو تدرج في أندية أقل قبل الهلال لإكتساب الخبرة”.
أتم طارق التايب ،بقوله : ” يعجبني من اللاعبين السعوديين لاعب الاتحاد فهد المولد وقائد الأهلي تيسير الجاسم ونجم الهلال نواف العابد ،وفي النهاية خروجي من الهلال كان أصعب لحظاتي الكروية وخصوصاً أنهم لم يقدموا لي أي عرض للتجديد،وأتمنى من جمهور الهلال التواجد في الملعب في يوم اعتزالي،وأراهن بأنهم يبيضون الوجه”.
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