طالب المدير الفني لنادي الزمالك محمد حلمي بإعادة محمود عبدالمنعم الشهير بـ”كهربا” لصفوف الفرسان في الفترة المقبلة، وذلك من خلال حديثه لوسائل لقناة mbc مصر، عن وضع نادي الزمالك في الفترة الماضية والقادمة.
وتمنى حلمي اعادة كهربا للزمالك مؤكدا أنه مفيد ومميز، ولكن رغبة الفولت البقاء خارج مصر والاستمرار مع الاتحاد السعودي ومواصلة تقديم مستويات مميزة.
وكانت جماهير الزمالك في وقت سابق طالبت من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة إعادة كهربا أو رفع سعره السوقي نظير المستويات المميزة التي يقدمها مع العميد في دوري جميل للمحترفين. وفق “النادي”.
ويرى عشاق القلعة البيضاء أن سعر كهربا زاد عن السابق، حيث ان السعر السوقي للنجم كهربا كان 5 مليون دولار، قبل تصريحات مرتضى والتي قال فيها أن كهربا بـ40 مليون يورو ليرد كهربا بقوله “كتير يا مستشار”.
يذكر أن كهربا لعب مع العميد 13 مباراة في دوري جميل بمعدل 1038 دقيقو سجل فيها 125 هدف وصنع هدافين، ويشكل ثنائية قوية مع فهد المولد أسفرت عن تسجيلهم لـ70% من أهداف الاتحاد في الدوري.
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