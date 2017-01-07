تسأل الشارع الرياضي السعودي وجماهير نادي الشباب على وجه الخصوص عن غياب المدير الفني لنادي الشباب سامي الجابر عن تدريبات الفريق الكروي الاول ليومين متتالية.
والغريب في الامر أن إدارة الشباب لم تصدر أي بيان رسمي توضح حقيقة غياب الجابر عن تدريبات الليوث الاستعدادية للعودة لمسابقة دوري جميل.
يذكر ان الشباب يحتل المركز الخامس في سلم ترتيب دوري جميل بقيادة الوطني سامي الجابر، حيث فازوا في 6 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا مباراتين.
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