برعاية مدير متوسطة حنين الأستاذ مبارك بن محمد القحطاني ووكيل المدرسة الأستاذ مطحس الدوسري أقيم يوم الأربعاء الماضي الموافق 7\4\1438هـ ( برنامج مضارب حنين ) بقيادة الأستاذ : صالح فهيد السهلي ، بمساهمة كل من الأساتذة : مشبب القحطاني والفنان التشكيلي الأستاذ : سعد الملحم ،وضمن برامج اليوم المفتوح والذي كان الهدف من إقامته إعادة الطلاب وربطهم بعبق وجماليات الماضي الأصيل حيث ألزم جميع الطلاب المشاركين باللباس العربي القديم وكذلك بالحديث باللغة العربية الفصحى فقط .
وكذلك كان من ابرز الأهداف تعليم الطلاب على روح المبادرة في طلب الرزق وتعلم فنون التجارة من خلال البيع والشراء حيث قسمت أرض ملعب المدرسة لمحلات تجارية ثم أجرت على الطلاب بسعر رمزي قيمته 50 ريال فقط ثم يقوم الطالب بإحضار ما يريد المتاجرة به خلال البرنامج من مأكولات أو مشروبا وملبوسات أو أدوات رياضية أو مكتبية وغير ذلك مما يسمح تداوله أثناء اليوم الدراسي وقد لقيت الفكرة ترحيب الجميع وكان ذلك جلياً من خلال المشاركة الفاعلة من المعلمين والطلاب .
حيث دعم المعلمين الطلاب من خلال شراء التذاكر المعدة لهذا البرنامج وتقديمها للطلاب كهدية أو جائزة للمشاركة أثناء الدروس أو التميز الخلقي والسلوكي داخل المدرسة وقد بلغ دعم المعلمين 1000 ريال مما كان له الأثر البالغ في رفع مبيعات السوق التي بلغت 5300 خمسة آلاف وثلاث مائة ريال مما عاد على الطلاب بأرباح غير متوقعه.
الجدير بالذكر أن عدد المحلات بلغ أربعة عشر محلا بمشاركة طالبين في كل محل على الأكثر ،وقد كان البرنامج برعاية رسمية من شركة آل داود للمقاولات.
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