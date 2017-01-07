كشفت الأجهزة الأمنية بمنطقة حائل، ملابسات العثور على جثة مواطن ثلاثيني ملقاة على جانب الطريق قرب قرية “ذويرة” غرب محافظة الشملي، وتفصله مسافة 5 كلم عن سيارته التي كان يستقلها.
وأوضحت مصادر أمنية وفقا لصحيفة “سبق” أنه بعد انتهاء التحقيقات تبين أن حادثا مروريا نتج عنه انحراف السيارة وهي من نوع “تويوتا جيب شاص”، عن الطريق واصطدامها بكتلة رميلة وصخور، ما تسبب في إصابات بالغة للمواطن في الرأس والجسم وأضرار بالسيارة.
وأشارت المصادر إلى أن خلو الطريق من المسافرين، دفع المواطن للترجل من السيارة للوصول إلى القرية لتلقي الإسعافات، مبينة أنه قطَّع ملابسه لسد نزيف الدم، إلا أن دماءه استمرت في النزيف حتى أغمي عليه ووافته المنية.
وقال شقيق المتوفى، وفقا للصحيفة، إنهم استلموا الجثمان بعد انتهاء الإجراءات وثبوت عدم تعرضه للقتل، مشيراً إلى أنهم سيدفنونه اليوم السبت.
وكانت الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث بعد بلاغٍ عن العثور على جثة المواطن على جانب أحد الطرق، وتردد حينها أن وراء وفاته جريمة قتل، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات وفاته.
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