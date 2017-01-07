قالت صحيفة محلية أنه قدم 54 ولي أمر احتجاجا إلى مجلس إدارة مدرسة أهلية في البدائع، بعد صدور قرار من المجلس بإعفاء قائدة القسم النسائي للمراحل التعليمية الثلاث، وتحويلها للعمل الإداري بعد 7 سنوات من ضبط سير العملية التربوية، ورغم سريان العقد المبرم بينها وبين إدارة المدارس حتى 1439/5/1.
ووفقا لصحيفة “الوطن” أشارت أم عبدالرحمن -ولي أمر طالبة بالمدرسة- إلى أن المدرسة كانت تتمتع بسمعة جيدة في السنوات الماضية، وبناتها يدرسن فيها، ولاحظت هذا العام تراجعا واضحا في الأداء والأنشطة، وتأخرا في تسليم نتائج المهارات، إضافة إلى تراجع الجودة التعليمية، والمتابعة الدقيقة، مؤكدة أنها فوجئت بإعفاء المديرة التي تقود التميز في المدرسة.
وقالت أم عبدالرحمن “نحن لا نتدخل في عمل إدارة المدرسة، لكن لنا الحق في الحرص على القيادة التربوية لبناتنا، فالمسألة ليست تجارة بل تعليم، كما نطالب بإعادة القائدة السابقة فهي الأنسب للإدارة الحالية”.
من جانبها، قالت القائدة المعفاة، فوجئت بخطاب الإعفاء بداية هذا العام، بعد جهد 7 سنوات، نهضت خلالها بالمدرسة حتى حققت عدة جوائز على مستوى الوزارة، وكسبت سمعة طيبة، تعاملت خلالها مع الطالبات والمعلمات وأولياء الأمور بكل ثقة، وسنحت لي أكثر من مرة فرصة الالتحاق بالتعليم الحكومي، ولكني رفضت لأني لا أستطيع مفارقة مدرستي التي اكتسبت خبراتي منها، وأخيرا أعفيت من القيادة دون سبب مقنع.
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