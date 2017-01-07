ذكرت صحيفة محلية أن مواطن دفع 120 ألف ريال تكاليف اشتراك ابنه في مسابقات في كل من أميركا وكوريا الجنوبية في مجال الرياضات الذهنية، والتي تقدمها شركة خاصة في المملكة، بينما دفع آخر 75 ألف ريال لاشتراك ابنه في ذات المسابقة.
ورغم اعتراف الآباء بتطور مستوى أبنائهم في الرياضات الذهنية، وتحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى العالم، انتقد بعضهم تخلي الجهات الطلابية المسؤولة عن رعاية مواهب الوطن الناشئة في المسابقات الدولية.
في الوقت نفسه قال المشرف على الإشراف التربوي بإدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل إن هذا النوع من المسابقات يستهدف فئة نخبوية، ولا يقدم قيمة مضافة للناتج التعليمي وفقا لصحيفة “الوطن”.
وقال جعفر الشيخ من الجبيل الصناعية إن «ابني عبدالله فاز بالمركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الرياضيات الذهنية «الخوارزمي الصغير» التي أقيمت في كوريا الجنوبية فئة «دي» نهاية ديسمبر الماضي، ودفعت نحو 25 ألف ريال تكاليف لمشاركته في المسابقة، ودفعت ضعفها لمشاركته في مسابقة المجموعة في أميركا عام 2015، حيث حصل ابني على المركز الثالث أيضا، وشملت التكاليف تذاكر السفر، والإقامة، والتدريب، والمصروفات اليومية لمدة 10 أيام تقريبا».
وانتقد الشيخ تخلي الجهات الطلابية المسؤولة عن تبني مواهب الوطن الناشئة في المسابقات الدولية، ودعمها، وتسخير كل ما من شأنه خلق التميز والإبداع لهم بما يخدم الوطن.
وأكد المواطن عبدالله الأسمري أنه استثمر في تدريب ابنه عبدالملك ورعاية موهبته في الرياضيات الذهنية ما يزيد على 120 ألف ريال، شملت تكاليف المشاركات الخارجية في كل من أميركا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى البرامج التدريبية.
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