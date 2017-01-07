“إما أنا أو العمراني” .. هكذا أبلغ الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء الشرف رئيس المجلس التنفيذي عقب مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد بعد أن طفح الكيل بالرئيس من نائبه لعدم توافقه مع آلية العمل التي فرضها خاصة بأمور الفريق الأول.
ووفقا لصحيفة “الإقتصادية” كشف مصدر خاص أن بداية شرارة الأزمة بين الرئيس والنائب تعود لرغبة العمراني في إبعاد حسين عبدالغني من النادي بقرار إداري لكن الأمير فيصل بن تركي رفض وقال له في وقتها “من عمل في الفريق ومعي طوال هذه السنوات تحمل كل شيء حتى يكون النصر بطلا لا يخرج من الباب الصغير، المدرب يريده أو لا يريده هذا قرار فني ولن أتدخل في عمله أما إبعاد أي نجم بهذه الطريقة فأنا أرفضها”.
وكادت تحدث أزمة ثانية بين الرئيس والنائب عقب رحيل بدر الحقباني من إدارة الفريق الأول، حيث ربط العمراني استقالته باستقالة الحقباني لكن الإدارة والشرفيين نجحوا في احتواء الموضوع لتعود الأمور لمجراها الطبيعي.
كما أن الرئيس كان غاضبا من احتضان النائب لمجموعة لاعبين فقط دون الأخيرين ما تسبب في إيجاد انقسامات بين اللاعبين وأمور أخرى مختلفة.
وكانت واقعة مكافآت نصف نهائي كأس ولي العهد هي القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث احتشد اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية حول الرئيس بعد الصعود للمباراة النهائية ليبلغهم الرئيس أن ثمن الكأس سيكون من النادي 150 ألف ريال إضافة لأي مكافأة منه شخصيا أو من أي عضو شرف ليخرج النائب على الفور ويعلن مبلغ 15 ألف ريال لكل لاعب في الفريق ما أغضب الرئيس، حيث تنص لائحة المكافأة أن المكافآت الفورية تقدم فقط في مباريات دوري جميل للمحترفين ولا تسلم في مباريات خروج المغلوب.
وأكد المصدر “أصبح للنصر إدارتان، القرارات الخاصة بالفريق الأول تكسر إضافة إلى أن المكافآت لم تسلم إلا لمن شارك فقط وهذا مخالف للائحة”. وأضاف “ما أغضب الرئيس أن النائب أحضر شخصا آخر من طرفه ليسلم المكافآت بدلا من تسليمها لطلال النجار مدير الفريق كما هو متعارف عليه”.
وكشف المصدر “أبلغ الأمير فيصل بن تركي، الأمير مشعل بن سعود اعتراضه على عمل النائب وأنه لن يستطيع العمل معه كونه تسبب في شرخ بين أعضاء الفريق من لاعبين ومدربين”.
وزاد “تم تأجيل البت في الموضوع حتى فترة توقف الدوري وإيقاف التدريبات حتى لا تؤثر تبعاته في تدريبات الفريق واستعداده لمباريات الموسم، اتصل رئيس هيئة أعضاء الشرف بالعمراني وطلب منه إذا رغب في الاستمرار ليرحل الأمير فيصل بن تركي دفع ما دفعه الرئيس أو يقدم استقالته كون الرئيس والنائب لن يعملا مع بعضهما مستقبلا ومن سيبقى سيتكفل بالأمور المالية”.
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