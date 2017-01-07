صرح مدرب النصر الكرواتي زوران ماميتش، عن عدم صحة نيته الاستقالة من تدريب الفريق، مؤكداً أن علاقته بالأمير فيصل بن تركي رئيس النادي والإدارة واللاعبين مميّزة، مبيناً أن الأجواء داخل النادي تساعد على النجاح.
و أضاف في تصريحات لإذاعة “UFM”: لدينا استحقاقات مهمة وسيكون التركيز فيها عاليا من أجل الظفر بالبطولات وإسعاد جماهير النادي الوفية بنهاية الموسم و لا صحة للأخبار المتداولة عن رحيلي من النصر، والتركيز ينصب الآن على دوري جميل وكأس ولي العهد، ولن نلتفت للشائعات بحسب صحيفة “الرياض”.
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