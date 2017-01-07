أقدم شاب سعودي، على كسر حاجز العيب، وذلك بالعمل في مهنة “معلم شاورما” في أحد المطاعم بالمملكة، الأمر الذي لاقى استحسان ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الشاب، ويدعى مرتضى، في مقطع فيديو وثقه مواطن بكاميرا جواله وتداوله ناشطون اليوم (الجمعة) وهو في المطعم أمام سيخ الشاورما، مرتديا اليونيفورم الخاص بالمطعم، غير مبال لكلمة العيب ولا نظرة المجتمع وعمل المهنة، ليصبح أول سعودي يعمل بهذا المجال.
واحتفى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بالشاب مرتضى وعمله، مُشيدين بجراءته على اقتحام المجال، وسط مطالبات بأن ينخرط الشباب في العمل وعدم الركون إلى الراحة والاتكالية.
وفق “أخبار 24”.
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