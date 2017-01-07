قدمت شركة ألمانية متخصصة بتطوير القطارات توصية إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإيصال قطار المشاعر المقدسة حتى محطة قطار الحرمين السريع، وكذلك ربطه بإحدى محطات مترو مكة المكرمة من أجل خدمة الحجاج.
وحمل تقرير لشركة “توف زود” الألمانية والمكلفة من قِبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بإعداد دراسة حول كفاءة العمل بقطار المشاعر، العديد من التوصيات والنقاط الإيجابية بشأن الخدمات المقدمة من القطار.
وبيّن التقرير وفقاً لـ”الحياة”، أن قطار المشاعر نقل 311 ألف راكب بين المشاعر المقدسة في أقل من الأوقات المحددة، موضحاً أن استخدام القطار ساعد على الاستغناء عن العديد من المركبات الصغيرة والحافلات في جنوب المشاعر المقدسة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج