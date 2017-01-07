لقي شاب وزوجته ووالدته مصرعهم في حادث مروري مروع بمدينة عنيزة بمنطقة القصيم؛ إثر اصطدام سيارتهم بأخرى وهم في طريقهم لتوصيل الزوجة لأداء اختباراتها الجامعية بعنيزة.
وقال المواطن ثامر الشويب، إن شقيقه فارس، ذهب لإيصال زوجته لأداء الاختبارات، وكانت والدته برفقتهما، وبينما هم في الطريق اصطدمت بهم سيارة “داتسون” كان قائدها يطارد قائد سيارة أخرى؛ بسبب عراك ومشادة بينهما، ما أدى لوفاة شقيقه ووالدتهما وزوجة شقيقه.
وأضاف: “لاحظنا تأخرهم في العودة فاتصلنا بهم لنتفاجأ بأن جوالاتهم مغلقة، فساورنا القلق، فذهبت أنا ووالدي باتجاه عنيزة للبحث عنهم، إلا إننا صدمنا عندما وجدنا سيارة أخي – من نوع فورد- محطمة على جانب الطريق بعدما نُقلت جثثهم إلى المستشفى”.
وأشار إلى أن شقيقه وزوجته ولدا في نفس اليوم، وتزوجا قبل عامين، ورحلا معاً في الحادث المأساوي ومعه والدته، وفقاً لـ”سبق”.
وأظهر التقرير الأولي الصادر عن المرور أن الحادث ناتج عن الصدم العمد، بحسب إفادة قائدة المركبة الأخرى وشهادة وافد عربي، فيما تمت إحالة السائق المتسبب في الحادث إلى الشرطة بحسب الاختصاص.
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