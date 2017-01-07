يناقش مجلس الشورى ضمن أجندة أعماله خلال جلساته المقبلة، ظاهرتي الإسراف و”الهياط” في المناسبات الاجتماعية؛ للوصول إلى وضع نظامين لمكافحة الظاهرتين، والحث على الترشيد.
ويتضمن مقترح النظام الأول بشأن الترشيد الغذائي، وفقاً لصحيفة “الحياة”، فرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم بالمطاعم.
فيما يطالب المقترح الثاني الخاص بنظام مكافحة البطر وحفظ النعمة، بعقوبات رادعة لممارسات “الهياط”، ومن تلك الممارسات التفاخر بالولائم والتبذير، والحط من قدر الأوراق المالية، من خلال استخدامها في غير موضعها، كحرقها أو إطعامها للبهائم.
ويتضمن مقترح نظام الترشيد الغذائي إنشاء مركز وطني للترشيد ومواجهة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20 % من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15 % على كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، و5 % على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص.
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