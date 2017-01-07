أصدر الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، عدداً من القرارات المتعلقة بنقل وتعيين عدد من مديري التعليم في بعض محافظات منطقتي الرياض والقصيم.
وبحسب ما أورد حساب وزارة التعليم بموقع “تويتر”، فقد تقرر تكليف عثمان العثمان مديراً للتعليم بمحافظة المذنب، وتكليف عبدالله الخمشي مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الغاط، وسليمان الطعيسي مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الرس.
وقرر وزير التعليم تكليف عبدالله ظافري مديراً لإدارة التعليم بمحافظة القويعية، وتكليف خالد الشبانة مديراً للتعليم بمحافظة شقراء.
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