أوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية بالرياض، سعد القحطاني، اليوم (الجمعة)، حقيقة اقتحام سيدة لمستشفى اليمامة بمدينة الرياض وهي تحمل سلاح رشاش.
وأكد القحطاني أن هذه المعلومات غير صحيحة، لافتاً إلى أن السيدة مصابة بمرض نفسي وجرى تحويلها إلى مجمع الأمل للصحة النفسية، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت قبل اسبوع.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو للحادثة، وظهرت فيه سيدة تصرخ بعبارات غير واضحة، وادعى بعض متداولي المقطع أنه كانت تحمل معها سلاحاً.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج