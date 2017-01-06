يُتوقع أن تشهد الجلسات القادمة لمجلس الشورى إقرار تعديلات على نظام التقاعد المدني، واقتراح تعديلات تسمح بإضافة مستحقين جدد لمعاش الموظف المتوفى.
ومن أبرز التعديلات التي من المتوقع أن يصدر مجلس الشورى خلال الأسابيع القادمة قرارات بشأنها، رفع السن التقاعدية من 60 عاماً إلى 62 عاماً، بحسب صحيفة “الرياض”.
كما يتوقع أن يقرر مجلس الشورى تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول لعجزه عن العمل بشكل قطعي على أساس 60٪ من الراتب بدلاً من 40٪.
ومن القرارات المتوقعة كذلك، إضافة أولاد المواطنة المتزوجة بمقيم ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش.
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