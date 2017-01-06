علق المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، على واقعة تعرض حسابه على “تويتر” للاختراق فجر اليوم الجمعة، مؤكداً على احتفاظه بالحق القانوني والنظامي في متابعة التجاوز.
وقال العصيمي في تصريح له اليوم (الجمعة) بحسب “عكاظ”: “شكراً لإدارة الموقع التي تفاعلت بشكل سريع وبادرت بإيقاف الحساب”، وأضاف أن العمل جارٍ لإعادة تفعيله، وأكد احتفاظه بالحق القانوني والنظامي في متابعة هذا التجاوز.
يذكر أن حساب العصيمي قد تعرض لاختراق من قبل هاكرز، أطلقوا على أنفسهم “فريق الحلم السيئ”، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأوضح أن الهدف من الاختراق توجيه رسالة من خلال حسابه، وقامت إدارة موقع “تويتر” في حينه بإيقاف الحساب، ما منع الهاكرز من إكمال رسالتهم.
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