تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً جماهير نادي الاتحاد مقطع فيديو للنجم ربيع سفياني في احد شوارع مدينة جدة وهو يخاطب أحد المشجعين الذي سأله عن توقيعه لنادي الاتحاد اليوم من عدمه ورد سفياني “ان شاء الله”.
واشارت مصادر (النادي) أن إدارة الاتحاد برئاسة حاتم باعشن تسعى للتخلص من عدد من المديونات في حال نجحت الإدارة ستسجل سفياني كلاعب محترف، وفي حال فشلت ستتفاوض مع سفياني على تسجيله كلاعب هاوي حتى نهاية الموسم.
يذكر أن سفياني يتواجد في جدة للجلوس مع الإدارة الاتحادية المكلفة بغياب حاتم باعشن المتواجد في إسبانيا لحل المشاكل على النادي، كما وصل للاعب عرضين من ناديين سعوديين وحتى الان يفضل العميد عليهما.
وفق “النادي”.
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