أوضح زوران ماميتش المدير الفني لفريق النصر حقيقة الأنباء التي ترددت حول رحيله عن صفوف الفريق وعلاقته برئيس النادي الأمير فيصل بن تركي.
وقال مدرب النصر من خلال تصريحات لإذاعة يو اف ام أن علاقته بالأمير فيصل بن تركي مميزة وكذا الحال مع اللاعبين.
وأضاف المدرب أن الأجواء في نادي النصر تساعد على النجاح مضيفا أنه ولاعبيه يركزون خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد الجماهير.
وعن الأنباء التي ترددت حول رحيله عن الفريق قال زوران إن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق مشددا أنه لن يلتفت للشائعات.
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