تغلب فريق ناشئين الهلال لكرة القدم عصر اليوم الجمعة على ضيفه فريق “الاتحاد” بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء أقيم على استاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين لكرة القدم، حيث سجل هدفي الهلال اللاعب الثنائي “إبراهيم الجوير” و”حمد العبدان”.
كما أقيمت اليوم خمسة مباريات ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
الفتح – الأهلي ( 0 – 3 )
هجر – الاتفاق ( 1 – 1 )
النصر – القادسية ( 6 – 1 )
الرائد – الشباب ( 1 – 2 )
عرعر – التعاون ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – النصر ( 21 نقطة )
2 – الهلال ( 16 نقطة )
3 – الأهلي ( 16 نقطة )
4 – الاتحاد ( 16 نقطة )
5 – هجر ( 15 نقطة )
6 – الشباب ( 14 نقطة )
7 – القادسية ( 10 نقاط )
8 – الاتفاق ( 9 نقاط )
9 – الرائد ( 7 نقاط )
10 – الفتح ( 7 نقاط )
11 – عرعر ( 4 نقاط )
12 – التعاون ( نقطة واحدة )
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