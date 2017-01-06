تعرّض الرقيب ماهر الزهراني أحد منسوبي قواتنا المسلحة لإصابتين خطيرتين، الأولى في البطن، والثانية في الرأس أفقدته جزءًا من سمعه، الا أنه واصل العمل بكل همة وعزيمة مع زملائه المرابطين.
و في تصريحاتٍ لقناة “الإخبارية” يقول الرقيب الزهراني، إنه أصيب في البطن في أثناء اقتحامه أحد المواقع العسكرية للقوات الحوثية، حيث وجّه له قنّاص طلقتين في البطن كادتا تنهي حياته .
و أضاف الزهراني أنه بالرغم من الإصابة، إلّا أنه استمر في القتال إلى أن تمكّن مع زملائه من تطهير الموقع، وتمّت مطاردة العدو.
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