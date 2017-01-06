احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الثاني عربيا بين أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم خلال 2016 بعد الخطوط القطرية التي جاءت بالمركز الأول.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن موقع Flight Stats، المتخصص في مجال الطيران، والذي نقلته وكالة أنباء الأناضول، الجمعة (6 يناير 2017).
وأوضح التقرير أن نسبة انضباط الرحلات بالخطوط السعودية بلغت 78.92%، تلاها “طيران الإمارات” في المركز الثالث، ثم “فلاي دبي” في المركز الرابع.
فيما تصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، قائمة أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم في 2016، تلتها الخطوط الجوية الأيبيرية الإسبانية؛ ثم الخطوط الجوية اليابانية؛ حسب نفس التقرير.
ويقيس تقرير “Flight Stats” مدى انضباط الطائرات في الوصول بمواعيدها لقرابة 90 ألف رحلة جوية تخدمها الآلاف من شركات الطيران والمطارات يوميا.
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