أفادت مصادر مطلعة، أن قائد فريق النصر، اللاعب حسين عبدالغني، كان السبب في تقديم نائب رئيس النادي عبدالله العمراني لاستقالته من منصبه، والتي وافق عليها رئيس هيئة أعضاء شرف النصر رئيس المجلس التنفيذي الأمير مشعل بن سعود، وأن هذا الخلاف كان سببًا رئيسيًا خلف الاستقالة، مناقضاً للبيان النصراوي الذي علل ذلك بالظروف الشخصية.
وأفاد موقع «الوئام»، إن هناك خلافات واختلافات في وجهات النظر باعدت بين الاتفاق على نقاط عدة بين الرئيس ونائبه، إلا أن المشكلة الأبرز كانت حول قائد الفريق حسين عبدالغني الذي يحظى بدعم كبير من الأمير فيصل بن تركي، على النقيض تماماً من المهندس «العمراني» الذي ظل داعمًا لقرار المدرب الصربي «زوران».
وكان زوران قد أصدر قرارًا يقضي بإبعاد «عبدالغني» قبل نحو شهرين ومازال ساريًا حتى الآن.
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