مع عزوف أعضاء شرف نادي «الشباب»، يعيش النادي فترة حرجة جراء الأزمة المالية الخانقة، وأبرز ما يعانيه الشباب في هذا الوقت هو تأخر الرواتب الكبير إذ تجاوزت متأخرات اللاعبين المحترفين أربعة أشهر بينما قاربت رواتب العاملين بالنادي إكمال سنتين باستثناء الراتب الذي صرف بحر الأسبوع المنصرم.
وبحسب موقع «الرياض»، يعاني «الشباب» في مواسمه الأخيرة من سلسلة كبيرة من القضايا الخارجية المرفوعة ضده من لاعبين محترفين سابقين ومدربين وأندية استقطب منها الشباب، ويأتي أبرزها قضية المحترف الأوزباكستاني سيرفر جيباروف بالإضافة إلى شكوى الاسماعيلي المصري على خلفية انتقال المهاجم الغاني جون أنطوي.
أضف إلى ذلك المدرب الألماني ستامب الذي أشرف على تدريب «الشباب» قبل موسمين والمهاجم الأورغوياني ماوريسيو أفونسو وكذلك شكوى المدافع الأردني طارق خطاب الذي عوقب عليها «الشباب» مؤخرًا، بالإضافة إلى شكوى أخرى من ناديه السابق الوحدات الأردني.
لم تقف قضايا «الشباب» عند هذا الحد وهو الذي استقبل شكوى جديدة في طريقها إلى «فيفا» إذا لم تحل خلال الأيام القليلة المقبلة وهي قضية المهاجم البرازيلي هيبرتي فيرنانديز الذي امتنع عن المشاركة في التدريبات ورفض الانضمام لمعسكر مواجهة الباطن الأخيرة ليغيب لأول مرة عن قائمة المدير الفني سامي الجابر.
وجاء قرار الاتحاد الدولي «الفيفا» بحرمان الشباب من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية منقذاً للإدارة وأعضاء الشرف إذا أرادوا استثماره بشكل إيجابي في سبيل إعادة ترتيب الأوراق المالية وتحويل الأموال كافة التي كانت ستصرف على التعاقدات في تسديد الرواتب المتأخرة وإعادة أمور النادي إلى وضعها الطبيعي.
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