عثرت شرطة محافظة الشملي، على جثة لمواطن يبلغ من العمر (32 عامًا)، منزوعة الملابس، اليوم الجمعة، بالقرب من قرية “ذويرة” على طريق «الشملي- العلا»، وتبين من الفحص المبدئي أنه تلقى ضربة على الرأس.
وتفصيلاً، انتقلت شرطة منطقة حائل إلى المكان المذكور بعد بلاغ تلقته من شخص يفيد بوجود جثة بدون ملابس ملقاة بجانب الطريق، وعندما وصلت القوات المعنية، عثرت على سيارة من نوع “جيب” قبل مكانه بـ 5 كم من اتجاه الشملي، كانت قد انحرفت عن الطريق واصطدمت بكتلة رملية وصخور، وفقًا لـ “سبق”.
ولم تتأكد الأجهزة المعنية من علاقة السيارة بالجثة، لكنها تمكنت من معرفة هوية المتوفي، الذي أمرت بنقل جثمانه إلى حائل لإيداعه ثلاجة الأموات، بينما تستكمل الأجهزة تحرياتها لمعرفة المتسبب في الحادث ودوافعه.
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