كشف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عبدالرحمن العجلان أن بلاغاً من مواطن كان وراء عملية الإيقاع بالمتورطين في قضية إفراغ صك مزور قيمته 400 مليون ريال.
وأوضح العجلان وفقاً لصحيفة “الرياض” أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام مواطن بالتبليغ عن مخالفات لدى إحدى كتابات العدل تمثلت في تزوير بيانات أحد الصكوك، وبناء عليها باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحري والتحقق من صحة البلاغ.
وأشار إلى أن الهيئة استكملت الإجراءات النظامية بمخاطبة وزارة العدل، لعمل ما يقتضيه النظام في مثل هذه الحالة.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد وجه مؤخراً بكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كتاب العدل وموظف وإحالتهم للمحاكمة وذلك لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور.
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