أجبرت الظروف شقيقين مسنين على المبيت في الشوارع وقارعة الطريق بالرياض منذ عام تقريباً، وذلك بعد فقد أحدهما هويته وتوقف صرف الضمان الاجتماعي له، وعدم تمكنه من مراجعة المستشفيات أو النزول بأحد دور الرعاية أو تقنين أوضاعه لدى الجهات المختصة.
وقال المواطن أحمد مدخلي (68 عاماً) إنه وشقيقه الأكبر محمد (70 عاماً)، كانا يعيشان في جازان قبل قدومهما الرياض، وكان يعملان بالتجارة، وقبل عام تقريباً فقد محمد هويته، ومن ثم تم إيقاف الضمان الاجتماعي عنه، ولم يعد لديه دخل مستقر للعيش منه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، واضطر للعيش في الشوارع والمبيت في العراء.
وأضاف أنه أصبح يتابع أخاه الأكبر ويساعده مالياً من ضمانه الخاص، وبدأ يلاحقه من شارع إلى زاوية دون جدوى، وحاول إدخاله داراً لرعاية المسنين لكنه فشل في ذلك أيضاً، نظراً لاشتراط المسؤولين توفر الهوية الوطنية، مشيراً بحسب “الرياض” إلى أنه وشقيقه طاعنان في العمر ومستواهما التعليمي بسيط ويجهلان آلية مراجعة الجهات الرسمية.
وأبان أنه وشقيقه لم يرزقا بأبناء وليس لديهما من يرعاهما، معرباً عن تخوفه على صحة شقيقه “أحمد” من موجة البرد القارصة وتردي أحواله الصحية ورفض المستشفيات لاستقباله؛ لعدم وجود هوية معه.
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