عزت المديرية العامة لمصلحة المياه بالمنطقة الشرقية تزايد الشكاوى من ارتفاع فواتير المياه لعدم متابعة البعض لفواتيرهم وتسديدها بانتظام، ما يؤدي لتراكمها، بجانب عدم التأكد من عدد الوحدات المسجلة وعدم إجراء صيانة داخلية لعقاراتهم، ما ينتج عنه تسربات في المياه وزيادة الاستهلاك.
وأوضحت المديرية، وفقاً لـ”اليوم”، أن الإشاعة التي جرى تداولها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك قراراً وشيكاً لمراجعة قرار زيادة أسعار استهلاك المياه، دفع البعض للتريث في تسديد فواتيرهم الواجبة السداد، ما جعلها تتراكم ويزيد الاستهلاك.
بدوره أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم مديرية المياه بالشرقية فهد العنزي، أن بعض المشتركين منذ صدور قرار زيادة تسعيرة المياه حرصوا على مراجعة فواتير استهلاكهم وتأكدوا من صحتها، داعياً المواطنين إلى تحديث بياناتهم ومراجعة فواتيرهم مع مديرية المياه والتأكد من صحتها.
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