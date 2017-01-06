وافق رئيس هيئة أعضاء شرف النصر رئيس المجلس التنفيذي الأمير مشعل بن سعود على رغبة عبدالله العمراني بالاستقالة من منصبه كنائب لرئيس النادي.
وقال العمراني مغردا على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “سعدت بخدمة نادي النصر في الفترة الماضية من موقع نائب الرئيس وما يسعدني هو نجاحنا في عودة النصر للمنصات والمنافسة”، مؤكدا أن مغادرته لمنصبه لن تغير من موقفه من النصر كعاشق ووفي لجماهيره وناديه.
وختم تغريداته قائلاً: “جماهير النصر كونوا خلف ناديكم ولا تتخلوا عنه فأنتم الداعم الاكبر والأهم، وستجدوني كما كنت معكم في المدرج نهتف للعالمي ونجومه”.
من جهتهم، ثمن كل من الأمير مشعل والأمير فيصل بن تركي رئيس النادي جهود العمراني خلال الفترة السابقة في منصبه كنائب لرئيس النادي، مؤكدين أنه سيبقى من أعضاء الشرف الداعمين لمسيرة النادي. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج