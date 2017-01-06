أقدم شاب عشريني يعمل في الحراسة الأمنية بأحد المراكز التجارية في الخبر اليوم الجمعة على نحر زميل له في العمل في العقد الرابع من العمر وجز جزء كبير من رقبته بآلة حادة وألقى به خارج السكن بالقرب من أحد الفنادق، فيما تمكنت شرطة الشرقية من الإيقاع به.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة الخبر تلقت بلاغا عند الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة من مواطن خمسيني يعمل مشرفا مناوبا لشركة حراسات أمنية يفيد بعثوره على زميله، وهو مواطن ثلاثيني، متوفى وملقى على الأرض وعليه آثار دماء.
وأضاف أن التحريات الأولية أثبتت تورط زميل المجني عليه، وهو مواطن عشريني، بمقتله بواسطة سكين إثر خلاف نشب بينهما، مؤكداً أنه تم القبض على المجني وإيقافه، تمهيداً لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام. وفق “أخبار 24”.
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