بحضور رئيس لجنة الحكام الفرعية بمكتب هيئة الشباب والرياضة بمحافظة الخرج الأستاد بدر بن عبدالعزيز العميرة أقام نادي السد بنعجان ممثلاً بمشرفين كرة الطائرة البطولة الودية لكرة الطائرة في يوم الأربعاء 7/ 4 على ملعب كرة الطائرة بالطويلعه بجانب جميعة نعجان الخيرية والتي أقيمت على اربع فرق كل من ممثلاً بنادي السد فريق الناشئين لكرة الطائرة و فريق فيحان ممثلاً كل من رئيس النادي الاستاذ إبراهيم الطليان و الأمين العام للنادي الأستاد راشد المياح وطاقم المدربين والإدارييين وفريق الزعيم و الملكي والتي أقيمت بعد صلاة العصر بنظام خروج مغلوب وانتهت بحصد فريق الملكي البطولة الودية ، حيث حرص المشرفين على الدورات الودية من أجل تركيز اللاعبين على هذه الأجواء إستعداداً لتصفيات المؤهلة للناشئين كرة الطائرة ، وفي نهاية البطولة تم تكريم المتميزين خلال تمارين كرة الطائرة في الأسابيع الماضية كل من اللاعب ناصر سعد المهيني و اللاعب عبدالعزيز مبارك المطيران واللاعب ناصر فهد العنبر ، كما تقدم مشرفي كرة الطائرة شكرهم لكل من ساعد و شارك في إتمام البطولة الودية .
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