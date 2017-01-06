قادت أصوات نساء وصيحات مريبة من داخل استراحة في أحد أحياء الطائف، الجهات الأمنية إلى ضبط 6 شبان سعوديين وفتاتين وافدتين كانتا تحت تأثير المسكر في حفلة اختلاط موسيقية، حيث عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات والأسلحة والذخيرة والمسكر.
وفي ملابسات الواقعة تواردت معلومات للجهات الأمنية بشأن الحفلة المختلطة، وبدأ رجال الدوريات يتابعون ويرصدون عن طريق الفِرَق الأمنية، التي تواجدت بالموقع في حي القلت بالمحافظة؛ حيث كانت الحفلة في إحدى الاستراحات التي تم تأجيرها من قِبَل بعض الشبان.
وأوضحت مصادر أن أبواب الاستراحة الخارجية كانت مُحكَمة الإقفال لدى مداهمة الجهات الامنية الموقع؛ ما دفع رجال الأمن إلى القفز عبر أسوار تلك الاستراحة، والدخول عبر أحد الأبواب، حينها فزع الشبان – وعددهم ستة مواطنين في العقد الثالث من أعمارهم- حيث كانوا في وضع مخلّ وغير طبيعي، وفي حالة اختلاط مع فتاتين عشرينيتين “يمنية وأفغانية” كانتا تحت تأثير المسكر، شاركتا في إحياء تلك الليلة بالتراقص على أنغام الموسيقى.
وأضافت بحسب “سبق”، أنه عُثر في الموقع على بعض الآلات الموسيقية، بخلاف الملابس وبِدَل الرقص المخصصة لتلك السهرة الراقصة؛ فيما أسفر تفتيش الموقع عن العثور على مبالغ مالية، عملات سعودية وأجنبية، وبندقيتيْ ساكتون هوائي، و264 طلقة ساكتون ناري حية و45 طلقة مسدس، و17 حبة ونصف كبتاجون مخدر، كانت متناثرة على الأرض بداخل الاستراحة، وعبوة صغيرة تُقَدّر بربع لتر، كانت فارغة وتنبعث منها رائحة العرق المسكر.
واختتمت المصادر بأنه قد حُررت محاضر الضبط الأمنية للواقعة، وسُلّمت الحالة كاملة لمركز شرطة الشرقية بالطائف، وإدارة مكافحة المخدرات؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية.
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