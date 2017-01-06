تفاعلت جماهير الاتحاد السعودي مع “هاشتاق” يطالبها بالتبرع “ولو بريال” من أجل دعم “العميد” لتجاوز أزمته المالية الطاحنة وسداد ديونه.
وانطلق هاشتاق (#تبرع_للاتحاد_لو_بريال) عبر موقع تويتر ليجد تفاعلًا كبيرًا في صفوف جماهير الاتحاد داخل وخارج المملكة.
وطالب الكثير من الجماهير بمعرفة طريقة التبرع وكذلك كيفية التأكيد من وصول تبرعاتهم للنادي واستغلالها في السبل المناسبة لذلك.
لكن بالطبع هذا الهاشتاق تسبب في حرج كبير للاتحاد من الأندية المنافسة سواء محلية أو خليجية ، حيث عبر عدد من جماهير أندية الهلال والنصر عن حبهم لأنديتهم “التي لا تعاني ماليًا” دون إغفال أن هذا الحب يحمل بعض الشماتة في أزمة “العميد”.
وفي ظل هذه الأزمة المالية الطاحنة أطلق النادي عبر حسابه على تويتر عدة نداءات لجماهيره من أجل دعمه ماليًا عبر شراء بطاقات العضوية.
وكانت آخر الأسباب التي أدت لما يعانيه “العميد” حاليا من أزمات هو عدم قدرته على سداد مستحقات لاعبه السابق مانسو والتي بسببها تراجع الفريق من صدارة دوري المحترفين بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده. وفق “مزمز”.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأسبوع الماضي خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بالدوري لعدم سداد الفريق مستحقات مالية للاعبين أجانب، بعد نفاد المهلة التي حددها الفيفا.
وعقب هذه الأزمة أصدر النادي بيانًا في اليوم الأول من العام الحالي أوضح خلاله أوجه صرف القرض الذي حصل عليه الموسم الماضي بقيمة 50 مليون ريال.
وأوضح النادي في بيانه أنه تم صرف هذا المبلغ في سداد المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق السابقين الذين لهم قضايا ضد النادي ومنهم مانسو الذي تم إنهاء مشكلته وفي انتظار القرار النهائي بتعليق خصم الثلاث نقاط.
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