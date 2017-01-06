كشف الكاتب محمد الأحيدب، كواليس لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالإعلاميين.
وقال الأحيدب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”، إن “ولي ولي العهد وعد خلال اللقاء بأن الأسر محدودة الدخل لن تتأثر بارتفاع الأسعار؛ إذا استطاعت أن تحسن توفير المصروفات التي تُخصص لها في حساب المواطن لاستهلاك الطاقة، أو الكهرباء، أو الماء، بل قد تستفيد من المبالغ المخصصة لها، وقد تربح من المبلغ، أما الأسر صاحبة الدخل الأعلى ستتأثر جزئياً، لكنها لن تتضرر لأنها أسر ميسورة، وهذا ما كنا ندعو إليه فهذا أمر مطمئن جداً”.
وتابع الأحيدب: “برنامج تحقيق التوازن المالي يتضمن الكثير من الخطوات الإيجابية التي كنا نتمناها فعلاً، وأبرزها موضوع التفاوض مع المقاولين لرفع الأداء وكفاءة الإنتاج، وكذلك رسوم اللوحات الإعلانية”.
وفق “المرصد”.
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