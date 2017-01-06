قالت صحيفة محلية أن إدارة نادي الاتحاد دخلت في نفق مظلم مع المظلة الكبرى لكرة القدم في العالم الاتحاد الدولي”فيفا”، مع تزايد القضايا المرفوعة ضد النادي أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، من قبل لاعبين أجانب سابقين ومدربين أشرفوا على قيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي وأندية طالبت بمستحقاتها من صفقات انتقال لاعبيها للاتحاد، وصل عددها إلى 18 قضية بمبلغ يفوق 113 مليون ريال، منها قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو التي خصم على أثرها 3 نقاط من رصيد العميد في دوري جميل للمحترفين.
وبحسب صحيفة “الوطن” فإن “كاس” ستصدر أحكامها في تلك القضايا خلال الشهرين المقبلين، ما لم تتوصل إدارة النادي إلى تسوية مع خصومها في المحكمة الدولية.
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