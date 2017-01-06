تم الكشف عن رسالة تم تداولها أخيراً على أجهزة آيفون وتعمل على تعطيل تطبيق الرسائل الفورية المعروفة بـ «آي ماسيج»، عبر تجميد التطبيق والقدرة على عرض الرسائل حتى في حال إعادة تشغيل الجهاز.
وذكر موقع «ذا تيليغراف» أن الرسالة تحمل ملفاً ضخماً يعرف باسم «في كارد»، وهي بطاقة أعمال تمكن مستخدمي آيفون من مشاركة جهات الاتصال المخزنة لديهم مع أصدقائهم.ونظراً إلى كبر حجم بطاقة «في كارد» وبياناتها المعقدة، فإن تطبيق «آي ماسيج» لا يتمكن من فتحها لعجز نظام تشغيل «أي أو أس» عن معالجتها، ما يتسبب بضغط كبير على التطبيق يؤدي إلى توقفه عن العمل، حتى وإن تم إعادة تشغيل الجهاز.
واكتشف هذا الخلل قرصان برمجيات يدعى «فاينسيديز 3» الذي قال على موقعه الخاص إن الخلل هذا يحدث لأن نظام «اي أو أس» يحاول فتح الرسالة التي تحمل بطاقة الأعمال، إلا أنه لا يستطيع لكبر حجمها، الأمر الذي يؤدي إلى تجمد التطبيق، وعند محاولة إعادة تشغيل الجهاز لحل المشكلة، فإن نظام التشغيل سيعاود فتح الرسالة ذاتها مرة أخرى عند دخول المستخدم إلى تطبيق الرسائل الفورية، وهذا ما يعمل على تعطل التطبيق.
ولتحاشي هذه المشكلة، حذر خبراء البرمجيات من فتح أي رسائل نصية مجهولة المصدر.
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