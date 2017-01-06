اخترق هاكرز يدعى “فريق الحلم السيئ” حساب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم على “تويتر” مبارك العصيمي، ووجه رسالة لوزير التعليم تتضمن مطالبهم لإصلاح المنظومة التعليمية، والمناهج وتطوير التعليم وإيجاد حل لحوادث المعلمات والطلاب.
وتمكن الفريق من اختراق حساب متحدث التعليم، ونشر تغريدة تتضمن اعتذاراً للعصيمي، ولكن شركة “تويتر” أغلقت الحساب ولم يتمكن الهاكرز من نشر مطالبهم على حسابه الرسمي فقاموا بنشرها على حسابهم في “تويتر”.
وشكا الهاكرز من أن المناهج جديدة ومتغيرة والاختبارات تأتي بمناهج حديثة لم يدرسها الطلاب، وعدم مراعاة رغبات الطلاب وقدراتهم في تحديد التخصصات والوظائف، فضلاً عن أن المعلمين الأجانب بكل مكان.
واستغرب فريق ما يدعى بـ”الحلم السيئ” استئجار التعليم للمباني المدرسية وضعف مستوى التعليم رغم تخصيص الدولة ميزانية ضخمة للتعليم، وكذلك عدم وجود أقسام طبية بالمدارس تحسباً للحوادث الطارئة للطلاب والمعلمين. وفق “أخبار 24”.
كما ندد الفريق- بحسب تغريداتهم- بإجبار جميع المعلمين– حتى من تخرج قبل 10 أو 15 سنة- على اختبارات “قياس”، وكذلك بعدم الاستفادة من العدد الكبير من العاطلين الذين درسوا بالخارج ويحملون درجات الماجستير والدكتوراه.
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